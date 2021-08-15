Полиция сообщила о подозрении двум напавшим на журналиста издания «Буквы»

Полиция сообщила о подозрении двум молодым парням за избиение корреспондента издания «Буквы» Александра Кужельного после акции протеста под Офисом президента, которую проводил «Нацкорпус».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Подозрения по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) вручили двум львовянам 2001 и 2004 годов рождения.

Полиция обратились в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения. За нападение парням грозит до 5 лет лишения свободы, но в полиции отметили, что раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора.