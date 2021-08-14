В Турции количество погибших от наводнения возросло до 40 человек

На севере Турции количество погибших в результате наводнений возросло до 40 человек. Спасатели проводят поисковые работы, пытаясь найти жертв непогоды под завалами домов.

Об этом сообщает Anadolu.

Спасатели работают и днем, и ночью, чтобы помочь пострадавшим. Иногда людей приходится снимать с крыш вертолетами.

Наводнения на севере Турции начались на этой неделе после ливней. По неофициальным данным, более двух тысяч человек были эвакуированы, а более 300 считаются пропавшими без вести. Непогода разрушила 5 мостов, заблокировала дороги и оставила несколько населенных пунктов без электричества.