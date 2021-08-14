В Турции количество погибших от наводнения возросло до 40 человек

На севере Турции количество погибших в результате наводнений возросло до 40 человек. Спасатели проводят поисковые работы, пытаясь найти жертв непогоды под завалами домов.
Об этом сообщает Anadolu.
Спасатели работают и днем, и ночью, чтобы помочь пострадавшим. Иногда людей приходится снимать с крыш вертолетами.
Наводнения на севере Турции начались на этой неделе после ливней. По неофициальным данным, более двух тысяч человек были эвакуированы, а более 300 считаются пропавшими без вести. Непогода разрушила 5 мостов, заблокировала дороги и оставила несколько населенных пунктов без электричества.
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- Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье в результате пожаров пострадали более 50 человек. Власти расследуют разные версии возгорания. Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех местах в Манавгатском районе.
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