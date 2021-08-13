В Турции наводнение унесло жизни 27 человек. Президент Эрдоган едет в пострадавшие города

На севере Турции количество погибших в результате наводнений возросло до 27 человек. Спасатели проводят поисковые работы и пытаются найти жертв непогоды, которые остались под завалами домов.
Более 1,7 тысячи человек эвакуированы с территорий, которым грозит наводнение, сообщает Hürriyet.
В Министерстве по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщили, что 25 человек погибли в провинции Кастамону и два человека в провинции Синоп.
«Это худшее наводнение, которое я когда-либо видел», — сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Также в ведомстве пообещали компенсации для пострадавших граждан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган едет в провинцию Кастамону Бозкурт, наиболее пострадавшую от непогоды. В целом паводки затронули прибрежные провинции Айдын, Стамбул, Синоп и Самсун.
Спасатели работают в усиленном режиме и в Бартине уже полностью восстановили подачу электричества. Но в Кастамону без электричества остаются 112 сел, а в Синопе — 86.
Кроме того, в Стамбуле, Айдыне и Синопе 833 человека получают психосоциальную помощь.
- С конца июля из-за аномальной жары на западном и южном побережье Турции бушевали лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели. Девятого августа пожары в Турции почти удалось потушить. На востоке Средиземноморья — в Греции, Италии и Албании — также продолжаются пожары.
- Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье в результате пожаров пострадали более 50 человек. Власти расследуют разные версии возгорания. Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех местах в Манавгатском районе.