В заложниках в ОРДЛО находится 295 украинцев, среди них 30 женщин

Служба безопасности Украины в ответ на запрос Медийной инициативы за права человека сообщила, что 295 украинцев находятся в заложниках оккупационного режима в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.
Такую информацию организация озвучила в эфире «Украинского радио».
Координатор МИПЧ Татьяна Катриченко объяснила, что не все люди задержаны по политическим мотивам (то есть обвиняются представителями незаконных вооруженных формирований в шпионаже, диверсиях и измене) и имеют проукраинскую позицию, но их нужно освободить, потому что они граждане Украины.
«Все эти люди — граждане Украины, поэтому государство пытается их освободить в формате обмена всех на всех», — подчеркнула Катриченко.
В частности, украинская сторона просит освободить 30 женщин, которых до сих пор удерживают в СИЗО или в колонии.
«Сейчас мало говорят о заложниках. Общество не знает их имен и фамилий, а мы смотрим на наш список и ищем формат, как рассказать об этих людях. Нам показалось, что через женщин мы сможем раскрыть всю тему, особенно учитывая, что о женщинах отдельно вообще не говорят», — отметила координатор.
- 20 апреля президент Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе. Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать вопрос Донбасса, то ему нужно непосредственно общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время». Зеленский после этого заявил, что встреча с Путиным в перспективе состоится.
- Последний обмен удерживаемыми между Украиной и боевиками «ЛДНР» состоялся 16 апреля 2020 года. Украина вернула 20 своих граждан. Боевикам отдали 14 человек, еще четверо отказались возвращаться в ОРДЛО.