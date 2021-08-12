Кафе, автовокзал и музеи. В Чернобыльской зоне начнут восстанавливать туристические объекты

В Чернобыльской зоне отчуждения планируют восстановить ряд туристических объектов. В этом году на программу ревитализации Чернобыля выделили 30 миллионов гривен.

Об этом на презентации проекта реновации в четверг, 12 августа, сообщила Илона Шнейдер — операционный директор проектного офиса, передает «НВ Бизнес».

В этом году там планируют начать работы по реновации первых трех объектов — кафе «Припять», автовокзала и одной 16-этажки. В этом же здании будет музей ликвидатора аварии Владимира Правика. Кроме этого, планируется воссоздать музей на Дуге и реконструировать КПП «Дитятки» на въезде в Чернобыльскую зону.