Мэр Минска потребовал убрать из «лучших полок» товары из Украины, Польши и Литвы

Мэр Минска Владимир Кухарев потребовал от торговых сетей убрать из «лучших полок» товары из стран, которые ввели санкции против Беларуси: Украины, Литвы и Польши.
Об этом он заявил во время заседания президиума, цитирует «Беларусь сегодня».
«Ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша, — а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать», — заявил Кухарев.
В связи с этим власти «жестко поставили перед торговыми сетями вопрос», и если ситуация не изменится, «будут приняты меры». При этом, по мнению мэра, «такое решение следует принимать на уровне всей страны».
- В июле Лукашенко поручил силовикам перекрыть границу с Украиной из-за «потока оружия». В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что Беларусь изменила условия въезда в страну и закрыла границы. Въехать в страну смогут только иностранцы с дипломатическими паспортами и служебными пропусками; члены экипажей; иностранцы, которые являются близкими родственниками или членами семьи граждан Беларуси или тех, кто имеет вид на жительство; иностранцы, которые едут учиться в Беларусь.