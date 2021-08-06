В США полностью вакцинировали уже половину населения. Это более 160 млн людей

В Белом доме заявили, что в США уже полностью вакцинировались 50% всего населения. Это около 165 млн человек.

Об этом в своем Twitter написал директор по статистике по коронавирусу Белого дома Сайрус Шахпар.

Он рассказал, что за пятницу было сделано 821 тысячу прививок. Из них 565 тысяч получили первую дозу. В целом же среднее количество новых вакцинированных за последнюю неделю выросло на 7%, а за последние две недели — на 44%.

За все время вакцинации в США уже сделали почти 350 млн прививок. В среднем там вакцины получают сотни тысяч людей ежедневно.