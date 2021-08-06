В Великобритании арестовали 11 подозреваемых в расистских оскорблениях футболистов сборной Англии

Британская полиция арестовала 11 человек в связи с расистскими оскорблениями в адрес английских футболистов после поражения в финале Чемпионата Европы.
Об этом пишет CNN.
Британское футбольное полицейское управление (UKFPU) начало расследование преступлений на почве ненависти после расистских комментариев в адрес некоторых темнокожих игроков Англии сразу после финального матча против Италии 11 июля.
Подразделение получило более 600 сообщений о подобных случаях от частных лиц, благотворительных организаций, клубов и других организаций. Из 207 сообщений, признанных криминальными, 123 аккаунта принадлежали лицам за пределами Великобритании. Полиция сообщила, что эти данные обрабатываются и передаются в соответствующие страны для принятия мер.
Полиция выявила что владельцы 34 аккаунтов, с которых оскорбляли игроков, находятся в Великобритании, и 11 из этих владельцев уже арестованы. «Есть люди, которые верят, что они могут спрятаться за профилем в социальных сетях и избежать наказания за такие отвратительные комментарии», — сказал руководитель футбольной полиции Марк Робертс.
Футбольная ассоциация Англии надеется, что «эти аресты послужат сдерживающим фактором для людей, которые считают, что их действия не повлекут за собой реальных последствий».
- Напомним, сборная Италии победила в Чемпионате Европы по футболу. Основное и дополнительное время остановилось на счете 1:1, но даже овертайм не изменил показателей. Судьбу финала решила серия пенальти, в которой победили итальянцы. В сборной Англии пенальти не забили три темнокожих игрока — Маркус Решфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
- После этого футболисты подверглись настоящей травле в интернете, которае сопровождалась расистскими высказываниями. Это осудили как в правительстве Великобритании, так и в УЕФА. Полиция Лондона заявила, что будет расследовать случаи агрессивной травли игроков сборной.
- В Великобритании хотят запретить вход на стадионы фанатам, которые травили темнокожих футболистов в интернете после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020.