В Великобритании арестовали 11 подозреваемых в расистских оскорблениях футболистов сборной Англии

Британская полиция арестовала 11 человек в связи с расистскими оскорблениями в адрес английских футболистов после поражения в финале Чемпионата Европы.

Об этом пишет CNN.

Британское футбольное полицейское управление (UKFPU) начало расследование преступлений на почве ненависти после расистских комментариев в адрес некоторых темнокожих игроков Англии сразу после финального матча против Италии 11 июля.

Подразделение получило более 600 сообщений о подобных случаях от частных лиц, благотворительных организаций, клубов и других организаций. Из 207 сообщений, признанных криминальными, 123 аккаунта принадлежали лицам за пределами Великобритании. Полиция сообщила, что эти данные обрабатываются и передаются в соответствующие страны для принятия мер.

Полиция выявила что владельцы 34 аккаунтов, с которых оскорбляли игроков, находятся в Великобритании, и 11 из этих владельцев уже арестованы. «Есть люди, которые верят, что они могут спрятаться за профилем в социальных сетях и избежать наказания за такие отвратительные комментарии», — сказал руководитель футбольной полиции Марк Робертс.

Футбольная ассоциация Англии надеется, что «эти аресты послужат сдерживающим фактором для людей, которые считают, что их действия не повлекут за собой реальных последствий».