Боевику «ДНР» сообщили о подозрении в пытках плененных под Иловайском военных

Боевику «ДНР» заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с украинскими военными, которые были захвачены в плен возле Иловайска.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Украины, выполняя задание главарей «ДНР», в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении Управления СБУ в Донецкой области, с августа 2014-го по февраль 2015 года пытал военных Национальной гвардии и Вооруженных сил, захваченных в плен 24—25 августа 2014 года в районе Иловайска.

Как выяснилось, боевик систематически избивал военных руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания. Также наемник долгое время удерживал пленных в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

В Офисе генпрокурора отметили, что указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права (согласно статье 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск, в Офисе генпрокурора пока не называют его фамилию.