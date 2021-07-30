Лукашенко готов ввести в Беларусь российские войска, если будет «угроза нацбезопасности» страны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае угрозы национальной безопасности введет в страну российские войска.
Об этом сообщает государственное агентство БелТА.
«Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», — заявил он.
По словам Лукашенко, Беларусь попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Он заявил, что вдоль беларусских границ «наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО».
Так по его словам, вблизи от Беларуси якобы формируется новое объединение — 18 механизированная дивизия, «на вооружение которой поступят американские танки «Абрамс».
«Как видите, ничего не меняется. Начало Великой Отечественной войны их так ничему и не научило. Они забыли, что такое Брестская крепость», — заявил он.
Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что власти Беларуси не обращались к российскому руководству по поводу возможности размещения вооруженных сил России.
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