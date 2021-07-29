В Токио на фоне Олимпиады резко выросло количество заражений коронавирусом

В столице Японии Токио последние несколько дней фиксируют резкий рост количества новых заражений коронавирусом. Ухудшение эпидемической ситуации наблюдают на фоне проведения в стране Олимпийских игр. За сутки 28 июля в Токио выявили 3 865 новых случаев, а днем раньше — 3 177. И такой рост врачи фиксируют уже третий день подряд. Всего в Японии сообщили о более чем 10 тысячах новых случаев заражения за сутки, в том числе у 24 участников Олимпиады, что является наибольшим показателем для страны.

Главный советник правительства по вопросам противодействия коронавирусу, врач Шигеру Оми предостерег от перегрузки системы здравоохранения и объяснил, что вакцинация сейчас является главным инструментом для сдерживания пандемии. По его словам, многие жители Японии привыкли к ситуации с коронавирусом и поэтому пренебрегают правилами карантина. Также он признал, что распространение штамма «Дельта» играет в этой статистике не последнюю роль.