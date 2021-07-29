Блокировка Суэцкого канала: судно Ever Given прибыло в Роттердам — с задержкой в 4 месяца

Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней заблокировал Суэцкий канал, 29 июля прибыл в в порт Роттердама (Нидерланды) после того, как его освободили власти Египта.
Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Контейнеровоз пришвартовался к терминалу в Роттердаме для разгрузки до 3 августа, затем он отправится в порт Феликстоу в Англии. Отметим, что Ever Given прибыл в Роттердам с задержкой почти в четыре месяца.
Согласно информации портовых властей, на борту судна находятся около 14 тысяч контейнеров с товарами, часть из которых предназначены для рынка Нидерландов.
Отметим, что 7 июля 400-метровое судно покинуло Египет — через 106 дней после того, как застряло на южном участке водного пути. Застряло же оно там из-за сильного ветра, заблокировав движение в обоих направлениях.
- 23 марта судно MV Ever Given компании Evergreen, которое шло под флагом Панамы, село на мель на юге Суэцкого канала. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.
- Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. 25 марта судоходство в канале остановили, а владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.
- Ever Given сняли с мели через шесть дней — 29 марта. Однако Египет после инцидента арестовал судно до выплаты компенсации. Изначально власти требовали почти миллиард долларов, однако затем, по сообщениям Al Arabiya, согласились на 540 миллионов.
- Примерно 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал. Это самый короткий морской путь между Европой и Азией.