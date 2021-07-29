Блокировка Суэцкого канала: судно Ever Given прибыло в Роттердам — с задержкой в 4 месяца

Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней заблокировал Суэцкий канал, 29 июля прибыл в в порт Роттердама (Нидерланды) после того, как его освободили власти Египта.

Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Контейнеровоз пришвартовался к терминалу в Роттердаме для разгрузки до 3 августа, затем он отправится в порт Феликстоу в Англии. Отметим, что Ever Given прибыл в Роттердам с задержкой почти в четыре месяца.

Согласно информации портовых властей, на борту судна находятся около 14 тысяч контейнеров с товарами, часть из которых предназначены для рынка Нидерландов.