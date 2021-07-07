Спустя три месяца простоя судно Ever Given покидает Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через Суэцкий канал, начал движение по водной артерии.

Об этом сообщает AFP.

Судно, на которое был наложен арест, в течение 107 дней стояло в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. Накануне суд по экономическим и хозяйственным вопросам официально снял арест с контейнеровоза.

Сейчас он двинулся в сторону Средиземного моря со скоростью 9 морских узлов (примерно 16,6 км/ч), чтобы продолжить начатый еще в марте путь в Роттердам.