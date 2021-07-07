Спустя три месяца простоя судно Ever Given покидает Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через Суэцкий канал, начал движение по водной артерии.
Об этом сообщает AFP.
Судно, на которое был наложен арест, в течение 107 дней стояло в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. Накануне суд по экономическим и хозяйственным вопросам официально снял арест с контейнеровоза.
Сейчас он двинулся в сторону Средиземного моря со скоростью 9 морских узлов (примерно 16,6 км/ч), чтобы продолжить начатый еще в марте путь в Роттердам.
Управление Суэцкого канала и владелец контейнеровоза Ever Given смогли после трех месяцев сложных переговоров урегулировать кризис по взаимному согласию. Стороны договорились о финансовой компенсации в размере 540 миллионов долларов.
В ближайшее время состоится церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.
- 23 марта судно MV Ever Given компании Evergreen, которое шло под флагом Панамы, село на мель на юге Суэцкого канала. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.
- Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. 25 марта судоходство в канале остановили, а владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.
- Ever Given сняли с мели спустя шесть дней — 29 марта.
- Египет после инцидента арестовал судно до выплаты компенсации. Изначально власти требовали почти миллиард долларов, однако затем, по сообщениям Al Arabiya, согласились на 540 миллионов.