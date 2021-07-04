Руководство Суэцкого канала объявило о соглашении с владельцами контейнеровоза Ever Given. Судно отпустят 7 июля

В воскресенье, 4 июля, руководство египетского Суэцкого канала объявило о том, что достигло соглашения с владельцами контейнеровоза Ever Given, который в течение почти недели блокировал движение по водной артерии.
Условия сделки пока не разглашаются. В сообщении руководства Суэцкого канала указано, что официально соглашение между сторонами будет подписано 7 июля. Тогда же контейнеровоз сможет покинуть канал.
- 23 марта судно MV Ever Given компании Evergreen, которое шло под флагом Панамы, село на мель на юге Суэцкого канала. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.
- Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. 25 марта судоходство в канале остановили, а владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.
- Ever Given сняли с мели спустя шесть дней — 29 марта.
- Египет после инцидента арестовал судно до выплаты компенсации. Изначально власти требовали почти 1 миллиард долларов, однако затем, по сообщениям Al Arabiya, согласились на 540 миллионов.