В ЕС разрешили использовать вакцину Moderna для прививки детей от 12 лет

В Европейском Союзе разрешили использовать еще одну вакцину от коронавируса для прививки детей от 12 лет.
Об этом пишет пресс-служба Европейского агентства по лекарственным средствам.
«Применение вакцины Spikevax в возрасте от 12 до 17 лет будет таким же, как и у людей в возрасте от 18 лет. Ее вводят в виде двух инъекций в мышцы надплечья с интервалом в четыре недели», — отметили там.
В Агентстве рассказали, что исследования вакцины проводили на 3 732 детях в возрасте от 12 до 17 лет. Результаты показали такую же эффективность, как и у взрослых в возрасте от 18 до 25 лет.
- Ранее Европейский Союз одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей 12-15 лет. Канада первой разрешила использовать этот препарат для детей от 12 лет.
- В Украине во время пятого этапа вакцинации от коронавируса разрешат прививать детей. Для этого будут использовать вакцину Pfizer.