ЦИК зарегистрировала нового нардепа от «Слуги народа» вместо министра Монастырского

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нового нардепа от «Слуги народа», который заменит министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Об этом пишет «Суспільне».
Новым нардепом от «слуг» станет Антон Швачко. За соответствующее решение проголосовали 14 членов ЦИК.
Поскольку Монастырский прошел в парламент по избирательному списку «Слуги народа», то после сложения им мандата в Раду проходит следующий человек по списку — Антон Швачко, №139.
Швачко получил образование на факультете пищевых технологий Сумского национального аграрного университета. Магистратуру закончил по специальности «маркетолог» уже на другом факультете.
Во время парламентских выборов 2019 года официально был безработным. В то же время он продолжает заниматься сумской ячейкой партии «Слуга народа». Сам Швачко отмечал, что хочет работать в комитете цифровой трансформации.
- 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского главой МВД.
- Выступая с трибуны Рады, он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека, а на нарушения будет жестко реагировать. Отдельно Монастырский отметил направление по безопасности на дорогах, но не упоминал о резонансных нападениях на активистов и убийстве журналиста Павла Шеремета.