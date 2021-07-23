ЦИК зарегистрировала нового нардепа от «Слуги народа» вместо министра Монастырского

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нового нардепа от «Слуги народа», который заменит министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Об этом пишет «Суспільне».

Новым нардепом от «слуг» станет Антон Швачко. За соответствующее решение проголосовали 14 членов ЦИК.

Поскольку Монастырский прошел в парламент по избирательному списку «Слуги народа», то после сложения им мандата в Раду проходит следующий человек по списку — Антон Швачко, №139.

Швачко получил образование на факультете пищевых технологий Сумского национального аграрного университета. Магистратуру закончил по специальности «маркетолог» уже на другом факультете.

Во время парламентских выборов 2019 года официально был безработным. В то же время он продолжает заниматься сумской ячейкой партии «Слуга народа». Сам Швачко отмечал, что хочет работать в комитете цифровой трансформации.