Во Франции запретили ходить в кинотеатры, театры, музеи и на массовые мероприятия без COVID-паспортов

Во Франции с 21 июля запретили посещать кинотеатры, музеи, театры, стадионы, ярмарки и различные массовые мероприятия без так называемого «паспорта здоровья» — СOVID-сертификата.
Об этом пишет RFI.
Соответствующее решение французского правительства было обнародовано 20 июля. В этих сертификатах содержится информация о полной вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест, либо справка о недавнем выздоровлении.
По этим сертификатам будут пускать не только в здания, но и на все мероприятия, которые проходят в общественных местах. Также без COVID-паспорта нельзя будет отправиться на круиз на лайнере и зайти в собор.
В то же время на массовых мероприятиях можно будет не носить маски, если все будут иметь COVID-паспорта.
- 12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медицинских работников, а также сообщил, что с 21 июля без негативного ПЦР-теста и полной вакцинации нельзя будет ходить в кинотеатры, бары, ТРЦ и покупать билеты на поезда и самолеты. После этого за сутки на вакцинацию записались 1,7 млн французов.
- В стране ввели «паспорта здоровья». Они подтверждают, что человек был вакцинирован, недавно получил отрицательный тест на коронавирус или вылечился.
- 13 июля в городах Франции начались протесты. В Париже акции закончились столкновениями с полицией, а в некоторых коммунах разгромили центры вакцинации.