Во Франции запретили ходить в кинотеатры, театры, музеи и на массовые мероприятия без COVID-паспортов

Во Франции с 21 июля запретили посещать кинотеатры, музеи, театры, стадионы, ярмарки и различные массовые мероприятия без так называемого «паспорта здоровья» — СOVID-сертификата.

Об этом пишет RFI.

Соответствующее решение французского правительства было обнародовано 20 июля. В этих сертификатах содержится информация о полной вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест, либо справка о недавнем выздоровлении.

По этим сертификатам будут пускать не только в здания, но и на все мероприятия, которые проходят в общественных местах. Также без COVID-паспорта нельзя будет отправиться на круиз на лайнере и зайти в собор.

В то же время на массовых мероприятиях можно будет не носить маски, если все будут иметь COVID-паспорта.