В Украине из-за непогоды опаздывают поезда. Список

В Украине в среду, 21 июля, из-за непогоды запаздывает ряд поездов. Время задержки — от получаса до почти 3 часов.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Укрзалізниці».
Так, по состоянию на 10:00 задерживаются рейсы:
- № 137 Лисичанск — Хмельницкий (задерживается на 2 часа 40 минут);
- № 126 Киев — Константиновка (на 2 часа 45 минут);
- № 282 Хмельницкий — Геническ (на 2 часа);
- № 15 Харьков — Рахов (на 2 часа);
- № 87 Новоалексеевка — Ковель (на 1 час 10 минут);
- № 188 Ковель — Николаев (на 1 час);
- № 232 Геническ — Ивано-Франковск (на 1 час);
- № 19 Киев — Попасная (на 30 минут).
Кроме этого, с опозданием следуют пригородные поезда № 6362/6722/6354 Гребенка — Огульцы (через Ромодан и Полтаву) — на 36 минут и № 6724 Ромодан — Полтава (на 30 минут).
Напомним, накануне в Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили о выходе рек из берегов в западных областях Украины.
- Синоптики ранее прогнозировали, что с начала недели жара начнет медленно покидать Украину, местами температура будет ниже +30 °С, пройдут дожди и грозы.
- В Киеве 19 июля из-за ливня затопило улицы в нескольких районах и станции метро «Берестейская» и «Академгородок» — их закрывали на вход и выход. Впоследствии станции метро возобновили работу. Наземный общественный транспорт также работал с перебоями в графике. Ветер повалил около 150 деревьев.