Глава НБУ Шевченко назвал «PR-кампанией» ряд увольнений из учреждения

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко назвал ряд увольнений из учреждения «PR-кампанией как попыткой осуществить политическое давление на НБУ». Об этом он рассказал в интервью Financial Times, которое цитирует «Экономическая правда».

Газета пишет, что с момента назначения Шевченко год назад Нацбанк оставили около 30% топ-менеджеров. Так, например, в июне 2021 года глава департамента лицензирования НБУ Александр Бевз и восемь коллег заявили об увольнении. Они жаловались на «централизацию принятия решений в одних руках и замену коллегиальности директивным принятием решений».

«Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег. Я рассматриваю эту PR-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ», — заявил Шевченко.

Глава Нацбанка подчеркнул, что политическое давление на НБУ «имеет разрушительное и опасное влияние».