Глава НБУ Шевченко назвал «PR-кампанией» ряд увольнений из учреждения

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко назвал ряд увольнений из учреждения «PR-кампанией как попыткой осуществить политическое давление на НБУ». Об этом он рассказал в интервью Financial Times, которое цитирует «Экономическая правда».
Газета пишет, что с момента назначения Шевченко год назад Нацбанк оставили около 30% топ-менеджеров. Так, например, в июне 2021 года глава департамента лицензирования НБУ Александр Бевз и восемь коллег заявили об увольнении. Они жаловались на «централизацию принятия решений в одних руках и замену коллегиальности директивным принятием решений».
«Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег. Я рассматриваю эту PR-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ», — заявил Шевченко.
Глава Нацбанка подчеркнул, что политическое давление на НБУ «имеет разрушительное и опасное влияние».
- В июне 2021 года департамент лицензирования в полном составе подал в отставку, а 1 июля уволились еще два руководителя департаментов: сопровождения кредитов и финансовой стабильности Олег Новаковский и Виталий Ваврищук.
- В марте первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила о цензуре в НБУ — руководство департамента коммуникаций регулятора запретило публиковать в оригинальном виде ее интервью для издания «Новое время».
- В октябре 2020 Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и другому заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу. Поводом для этого, как заявили в Совете, стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде.