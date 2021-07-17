У Зеленского объяснили, почему его встречу с Байденом могут отложить

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена состоится в конце июля — начале августа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии «Суспільному».

«Встреча планируется на последние дни июля — первые числа августа, примерно в этом диапазоне», — сказал он.

Также Никифоров посоветовал «не делать трагедии» из того, что дата встречи президентов сместилась.

Кроме этого, представитель президента опроверг информацию СМИ, что отсрочка встречи вызвана ситуацией с «Нафтогазом Украины», в частности назначением его главой Юрия Витренко.

«Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит», — заверил Никифоров.