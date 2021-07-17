СМИ: США хотят перенести на август визит Зеленского

США предлагают перенести на август визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента сообщают «Украинская правда», «РБК-Украина» и ZN.UA.

Вашингтон предлагает провести визит в конце августа, ко Дню Независимости Украины. Это вызывает крайнее недовольство украинской стороны, поскольку изначально визит в Офисе президента планировался на июль.

Кроме этого, по информации ZN.UA, проблемой в организации визита стала ситуация с «Нафтогазом Украины» и назначением его главой Юрия Витренко. Американская сторона якобы еще в июне не планировала визит Зеленского на июль.