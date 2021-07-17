СМИ: США хотят перенести на август визит Зеленского

США предлагают перенести на август визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента сообщают «Украинская правда», «РБК-Украина» и ZN.UA.
Вашингтон предлагает провести визит в конце августа, ко Дню Независимости Украины. Это вызывает крайнее недовольство украинской стороны, поскольку изначально визит в Офисе президента планировался на июль.
Кроме этого, по информации ZN.UA, проблемой в организации визита стала ситуация с «Нафтогазом Украины» и назначением его главой Юрия Витренко. Американская сторона якобы еще в июне не планировала визит Зеленского на июль.
- 9 июля глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонную беседу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Среди тем разговора — предстоящая встреча президентов двух стран.
- Зеленский ожидает встречу в конце июля. Он говорил, что будет просить Байдена об участии в переговорах по Донбассу.