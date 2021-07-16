Канада планирует с сентября открыть границы для вакцинированных туристов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна с сентября может открыть границы для полностью вакцинированных туристов в случае эффективного продолжения кампании по вакцинации населения.

Об этом пишет Reuters.

Он отметил, что такой ход событий возможен, если нынешняя тенденция по вакцинации и заболеваемости сохранится.

Также Трюдо рассказал, что с США продолжаются переговоры о том, чтобы разрешить к середине августа полностью вакцинированным гражданам и постоянным жителям США въезжать в Канаду даже с целью туризма.

«Премьер-министр отметил, что, если наша текущая положительная динамика показателей вакцинации и состояния здоровья населения сохранится, Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников со всех стран с начала сентября», — отметили в офисе Трюдо.

В Канаде около 78% людей старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Около 44% завершили вакцинацию.