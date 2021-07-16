Канада планирует с сентября открыть границы для вакцинированных туристов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна с сентября может открыть границы для полностью вакцинированных туристов в случае эффективного продолжения кампании по вакцинации населения.
Об этом пишет Reuters.
Он отметил, что такой ход событий возможен, если нынешняя тенденция по вакцинации и заболеваемости сохранится.
Также Трюдо рассказал, что с США продолжаются переговоры о том, чтобы разрешить к середине августа полностью вакцинированным гражданам и постоянным жителям США въезжать в Канаду даже с целью туризма.
«Премьер-министр отметил, что, если наша текущая положительная динамика показателей вакцинации и состояния здоровья населения сохранится, Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников со всех стран с начала сентября», — отметили в офисе Трюдо.
В Канаде около 78% людей старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Около 44% завершили вакцинацию.
- В мае Управление Канады по общественному здоровью утвердило использование вакцины Pfizer для прививки детей от 12 до 15 лет. Таким образом, Канада стала первой страной, где детей такого возраста разрешили вакцинировать против COVID-19.