Всемирный конгресс украинцев приостановил членство нацменьшинства из России

Всемирный конгресс украинцев (UWC) приостановил членство всех украинских организаций и лидеров ВКУ в России, чтобы защитить украинское национальное меньшинство в России от репрессий.

Об этом сообщили в пресс-службе конгресса, ссылаясь на решение Совета директоров UWC от 10 июля.

Как отмечается, голосование провели по просьбе организаций-членов конгресса и членов правления из России, которым грозит уголовная ответственность за сотрудничество с UWC после подписания президентом России Владимиром Путиным 28 июня закона №230. Согласно закону, гражданам РФ запрещено участвовать в деятельности организаций, которые считаются «нежелательными».

К тому же 1 июля Путин принял поправки в Уголовный кодекс, согласно которым россиянам, признанным причастным к «нежелательным» организациям, грозит до 6 лет лишения свободы.

«Это еще один пример грубого нарушения Россией прав человека и продолжение преследований украинского национального меньшинства, которая является крупнейшим национальным меньшинством России. Всемирный конгресс украинцев осуждает российское репрессивное законодательство, целью которого является изоляция и ассимиляция украинцев в России», — заявил президент конгресса Павел Грод.

Он также заверил, что приостановление сотрудничества с составными украинскими организациями в России «было очень сложным, но необходимым решением», и обвинил Кремль в культурном геноциде украинцев в России.

Кроме этого, Грод призвал международное сообщество осудить такие действия Кремля и принять конкретные шаги для защиты демократических ценностей и прав человека.

«Повторяя советскую практику, Путин закрывает свою страну от внешнего мира. Он также отправляет миллионы украинцев, проживающих в России, в принудительную изоляцию. В лучших традициях сталинизма, с помощью государственной пропаганды он разжигает ненависть к украинцам. А после того, как Путин дал понять, что действительно считает украинцев и россиян «одним народом», идентифицировать себя украинцем в России стало просто опасно», — добавил президент ВКУ.