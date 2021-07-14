«У нас две разные семьи»: Тищенко прокомментировал расследование о причастности сестры к коррупции при строительстве Подольского моста

Нардеп из «Слуги народа» Николай Тищенко прокомментировал журналистское расследование о возможной причастности компаний его сестры к коррупции во время строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

Об этом он рассказал в материале «Бабеля».

«С первого дня, как я пришел в парламент, меня спрашивают об этом мосте, который начали строить еще при [Викторе] Ющенко. И с тех пор никаких фактов моей личной причастности к компаниям моей сестры нет. Поймите, у нас две разные семьи. Я спросил у нее: Юля, в чем проблема? Откуда взялась история об этом мосте? На самом деле, когда ее компания участвовала в тендере, она на обслуживание выиграла 10 миллионов гривен, которые ей потом не заплатили. И это надо у нее спросить», — пояснил Тищенко.

По его словам, они с сестрой — две разные семьи. Она занимается бизнесом, а он — политикой, и они не отвечают за поступки друг друга.

«Если у правоохранительных органов есть претензии к ее компании, она ответит. Но претензий нет, а все это разгоняется только в СМИ», — подчеркнул нардеп.

Тищенко отметил, что тне интересовался у сестры, почему ее муж Герман Блинов приезжал на строительство моста и раздавал указания строителям. По мнению Тищенко, Блинов — успешный бизнесмен.