Украина впервые примет сухопутные военные учения «Три меча»

В Украине впервые состоятся многонациональные сухопутные учения «Три меча», которые пройдут с 17 по 30 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Учения являются частью партнерской программы между Литвой, Украиной и Польшей. Они будут проведены в качестве командно-штабных учений и полевых учений под руководством командования Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG).

В учениях будут участвовать 1 200 военнослужащих и 200 боевых машин из 4 стран участниц: Литвы, Польши, Украины и США.

Главные цели следующие: развитие слаженности действий войск, обмен опытом, повышение уровня военного сотрудничества, оценка возможностей подразделений, а также подготовка лидеров батальонов в многонациональном контексте.

Указано, что учения носят исключительно оборонительный характер для усиления безопасности Центральной и Восточной Европы. Они также помогут Украине в реформировании Вооруженных сил.