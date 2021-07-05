Украина впервые примет сухопутные военные учения «Три меча»

В Украине впервые состоятся многонациональные сухопутные учения «Три меча», которые пройдут с 17 по 30 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Учения являются частью партнерской программы между Литвой, Украиной и Польшей. Они будут проведены в качестве командно-штабных учений и полевых учений под руководством командования Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG).
В учениях будут участвовать 1 200 военнослужащих и 200 боевых машин из 4 стран участниц: Литвы, Польши, Украины и США.
Главные цели следующие: развитие слаженности действий войск, обмен опытом, повышение уровня военного сотрудничества, оценка возможностей подразделений, а также подготовка лидеров батальонов в многонациональном контексте.
Указано, что учения носят исключительно оборонительный характер для усиления безопасности Центральной и Восточной Европы. Они также помогут Украине в реформировании Вооруженных сил.
- 28 июня в Черном море стартовали учения Украина, НАТО и союзников Sea Breeze. В море для участия в них зашел американский эсминец USS Ross. Учения Sea Breeze в этом году продлятся до 10 июля. В них принимают участие более 5 тысяч военных, 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций.
- Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за «агрессивного характера» и «поощрения милитаристских настроений» Украины. В итоге Россия вывела в Черное море корабли и подводную лодку.