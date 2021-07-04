Зеленский: Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль

Владимир Зеленский заявил, что Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль, строительство которого уже начали в Турции.

Об этом президент сообщил во время выступления перед Военно-морскими силами Украины.

«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023», — сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar, которые передадут украинской морской авиации.

«Успешным также является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные безпилотные летательные аппараты Bayraktar», — сказал глава государства.

Он отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.