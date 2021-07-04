В Украине из-за непогоды обесточены 24 населенных пункта

В Украине из-за порывов ветра, дождей и гроз без электроэнергии остались 24 населенных пункта.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
«Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 24 населенных пункта в двух областях (Донецкая — 14 и Луганская — 10)», — говорится в сообщении.
Бригады облэнерго проводят ремонтные работы.
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в большинстве южных и центральных областей ожидаются ливни.
- 18 июня в Крыму на метеорологической станции «Ай-Петри» зафиксировали рекордное для Украины количество осадков — 295 мм за сутки. Такой показатель равен трем месячным нормам.
- По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 23 июня в Киеве зафиксировали первый температурный рекорд лета — среднесуточная температура воздуха превысила +33 °С.