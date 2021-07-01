Гендиректором аэропорта «Борисполь» избран Дубревский — директор аэропорта «Запорожье»

Наблюдательный совет Международного аэропорта «Борисполь» (Киев) по результатам конкурса на должность генерального директора определил победителем Алексея Дубревского, который последние два года был директором аэропорта «Запорожье».

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Дубревский заменит на посту Павла Рябикина, который в прошлом году возглавил Государственную таможенную службу.

Приоритетными задачами для Дубревского станут вывод аэропорта до «доковидных» показателей, расширение карты полетов, выход на украинский рынок новых авиаперевозчиков, улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, а также создание условий для системного повышения квалификации работников.

В министерстве отмечают, что Дубревский имеет 15-летний опыт работы в сфере управления авиаинфраструктурой. В частности, в разные периоды он работал в Lufthansa AG, Международном аэропорту «Донецк», аэропорту «Рас-эль-Хайма» (ОАЭ) и аэропорту «Запорожье».