Профильный комитет Рады поддержал законопроект Зеленского об олигархах

Комитет по нацбезопасности и обороны поддержал законопроект Владимира Зеленского об олигархах и рекомендовал принять его за основу.
Соответствующая трансляция заседания комитета шла на странице в Facebook.
Комитет также рекомендовал нардепам сократить срок подготовки документа ко второму чтению. За соответствующее решение высказались 9 членов комитета, против проголосовали четверо и еще один воздержался.
Также на комитете отклонили все альтернативные законопроекты. Сам документ будет рассмотрен на заседании Рады 1 июля.
- Напомним, что Зеленский 2 июня подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации. Также глава государства заявил о намерении вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум.
- Согласно законопроекту определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по четырем критериям. Затем олигархов будут вносить в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Сам закон об олигархах после вступления в силу будет действовать 10 лет.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.