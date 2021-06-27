В Армении партия Пашиняна получила конституционное большинство в парламенте

По результатам внеочередных парламентских выборов 20 июня в Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», набравшая 53,91% голосов. Партия получила 71 мандат.
Об этом сообщает «Радио Азатутюн».
Второе место занял блок «Аястан» во главе с экс-президентом страны Робертом Кочаряном — 21,09%, третье — блок «Честь имею» — 5,22%. Он не преодолел порог в 7%, но попадает в парламент в качестве третьей политсилы с наибольшим количеством голосов.
Также Центральная избирательная комиссия утвердила количество мандатов, которые будут иметь политические силы, прошедшие в парламент.
Как сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян, у партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна будет 71 мандат, у блока «Айастан» — 29, у «Честь имею» — семь мандатов.
Центризбирком также отклонил заявления трех политических сил о признании недействительными итогов парламентских выборов 20 июня.
- Премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля для проведения внеочередных парламентских выборов. Это решение должно ослабить политическую напряженность в стране.
- Политический кризис начался в стране после проигрыша в войне за Нагорный Карабах, а усилил его скандал между первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Тираном Хачатряном и Пашиняном — они поспорили из-за российских ракетных комплексов «Искандер», которые якобы «крайне неудовлетворительно» проявили себя в войне за Нагорный Карабах. Впоследствии Хачатряна уволили.
- 11 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов.