В Армении партия Пашиняна получила конституционное большинство в парламенте

По результатам внеочередных парламентских выборов 20 июня в Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», набравшая 53,91% голосов. Партия получила 71 мандат.

Об этом сообщает «Радио Азатутюн».

Второе место занял блок «Аястан» во главе с экс-президентом страны Робертом Кочаряном — 21,09%, третье — блок «Честь имею» — 5,22%. Он не преодолел порог в 7%, но попадает в парламент в качестве третьей политсилы с наибольшим количеством голосов.

Также Центральная избирательная комиссия утвердила количество мандатов, которые будут иметь политические силы, прошедшие в парламент.

Как сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян, у партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна будет 71 мандат, у блока «Айастан» — 29, у «Честь имею» — семь мандатов.

Центризбирком также отклонил заявления трех политических сил о признании недействительными итогов парламентских выборов 20 июня.