Министр Кулеба встретится с послами Германии и Франции из-за их инициативы провести саммит ЕС с Путиным

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретится с послами Германии и Франции в связи с инициативой их лидеров пригласить на саммит ЕС президента России Владимира Путина.

Об этом он рассказал в своем Facebook.

«Мы сейчас будем подробно разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас? Как дальше будут вести себя Берлин и Париж. Я страшно не люблю с близкими друзьями и партнерами дискутировать на неприятные темы, я люблю говорить о том, что нас объединяет, но я убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать», — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что пообщается с послами, чтобы понять, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с их санкционной политикой в отношении России и посредничеством в «нормандском» формате.

Кулеба пояснил, что саммиты ЕС-Россия были заморожены с 2014 года после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Их восстановление стало бы серьезным ослаблением санкционной политики.

«Если бы эта инициатива прошла, система давления на Россию была ослаблена бы впервые с 2014 года. Это был бы страшный прецедент», — заявил министр.