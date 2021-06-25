Министр Кулеба встретится с послами Германии и Франции из-за их инициативы провести саммит ЕС с Путиным

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретится с послами Германии и Франции в связи с инициативой их лидеров пригласить на саммит ЕС президента России Владимира Путина.
Об этом он рассказал в своем Facebook.
«Мы сейчас будем подробно разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас? Как дальше будут вести себя Берлин и Париж. Я страшно не люблю с близкими друзьями и партнерами дискутировать на неприятные темы, я люблю говорить о том, что нас объединяет, но я убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать», — подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что пообщается с послами, чтобы понять, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с их санкционной политикой в отношении России и посредничеством в «нормандском» формате.
Кулеба пояснил, что саммиты ЕС-Россия были заморожены с 2014 года после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Их восстановление стало бы серьезным ослаблением санкционной политики.
«Если бы эта инициатива прошла, система давления на Россию была ослаблена бы впервые с 2014 года. Это был бы страшный прецедент», — заявил министр.
- 23 июня Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Они хотят попробовать улучшить отношения с Россией после саммита Путина и президента США Джо Байдена.
- Латвия, Эстония и Польша присоединились к Литве и выступили против приглашения президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов Европейского Союза. Также отказался участвовать в подобном саммите премьер Нидерландов Марк Рютте — из-за сбития рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года.
- Лидеры стран-членов ЕС на официальном уровне не поддержали предложение канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить на саммит президента России Владимира Путина. Такое предложение исключили из итогового коммюнике, принятого по результатам встречи лидеров всех стран ЕС.