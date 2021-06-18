Из-за непогоды в Украине обесточены 80 населенных пунктов в пяти областях

В Украине из-за непогоды остались без света жители 80 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, во время грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП, по состоянию на 7 часов утра 18 июня обесточены 36 населенных пунктов Днепропетровской области, 24 — Кировоградской, 16 — Донецкой, два — в Киевской и столько же — в Сумской. Бригады облэнерго уже работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме этого, в ГСЧС отметили, что в городе Днепр из-за интенсивных дождей остаются частично подтопленными 50 частных жилых домов и 101 домохозяйство (со 2 июня всего подтопило 109 частных жилых домов и 200 домохозяйств).

Жертв и пострадавших нет, спасатели откачали уже 420 тыс. 102 куб. м воды.