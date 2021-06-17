«Слуга» Верещук опровергла информацию СМИ о возможной отставке Авакова: «Этот человек выстроил вертикаль»

«Сейчас вопрос отставки Авакова не стоит. И наша фракция его не обсуждала. Если у кого-то есть какие-то амбиции, эмоции или желания, только из-за того, что кому-то кажется, что Аваков получает слишком много влияния как для главы МВД, то это большая ошибка. Я рассматриваю Авакова не как человека, фамилию, а как элемент национальной безопасности», — сказала она.

Об этом заявила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук, передает Интерфакс-Украина .

«Этот человек выстроил вертикаль, он контролирует все процессы в МВД», — отметила нардеп и добавила, что некоторые направления по линии МВД требуют доработки.

«Есть вопросы, и это естественно, они должны быть. Но я убеждена, что сегодня Аваков соответствует занимаемой должности», — подчеркнула Ирина Верещук.