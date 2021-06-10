Зеленский попросил генсека НАТО поднять на саммите Альянса вопрос российской агрессии на Донбассе

Владимир Зеленский во время телефонного разговора проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины.

Об этом говорится на сайте ОП.

Зеленский выразил надежду, что во время саммита НАТО 14 июня однозначно будут предметно рассмотрены вопросы российской агрессии и действенных шагов для ее сдерживания.

Он отдельно подчеркнул важность для Украины подтверждения в решениях нынешнего саммита НАТО политики «открытых дверей» Альянса и действия решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для нашей страны.

В свою очередь Столтенберг высказал поддержку Украине.

«Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и неприемлемое военное наращивание России. Я отметил нашу постоянную политическую и практическую поддержку», — написал Столтенберг.