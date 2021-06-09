Комитет Рады поддержал законопроекты Зеленского о терробороне и увеличении численности ВСУ

Комитет Верховной Рады поддержал законопроекты президента Владимира Зеленского об основах национального сопротивления (территориальная оборона) и об увеличении численности Вооруженных сил.

Об этом пишет пресс-служба Рады.

Члены комитета рекомендуют парламенту принять оба документа в первом чтении — за основу.

Закон о национальном сопротивление регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора агрессии и соответствующей подготовки граждан. Документ предусматривает появление Сил территориальной обороны в составе ВСУ как отдельного рода войск. При этом терроборона будет иметь гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти, добровольческие формирования территориальных общин) и военно-гражданскую (штабы зон терробороны).

Второй законопроект предлагает на фоне создания Сил территориальной обороны увеличить численность ВСУ на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч). В мирное время в Силах терробороны будут служить контрактники и офицеры-призывники, а в особый период — военнообязанные и резервисты.