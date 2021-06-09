Доисторические акулы были крупнее, чем считалось. Открытие ученым помогли сделать школьники

Поездка палеонтолога Виктора Переса в старшую школу привела к научному открытию. Благодаря студентам он обнаружил, что давние вычисления для определения размера мегалодонов на основе их зубов были недостаточно точными.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Palaeontologia Electronica.

Виктор Перес, ранее докторант Флоридского музея естественной истории, во время урока дал ученикам задание рассчитать, используя математические уравнения и 3D-печатные копии ископаемых зубов настоящего мегалодона, размеры этой акулы. Но что-то пошло не так: результаты расчетов детей очень сильно отличались между собой и колебались от 12 до 145 метров для одной акулы.

Палеонтолог начал искать недочеты в работе школьников, проверяя единицы измерения и возможные математические ошибки. Но оказалось, что все расчеты верны — неточными были уравнения, используемые для расчетов. После этого ученый решил разработать новые методы оценки размеров ископаемых водных животных по останкам их зубов.

Потом исследователи проанализировали наборы ископаемых зубов 11 отдельных акул, представляющих пять видов, включая мегалодона, его близких родственников и современных больших белых акул. Измерив суммарную ширину каждого зуба в ряду, они разработали математическую модель, которая позволила вычислить то, насколько широким был отдельный зуб по отношению к челюсти для данного вида.