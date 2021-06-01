Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов из Украины

Турция с 1 июня изменила правила въезда для туристов из Украины — снова действует требование об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщает Avianews.com.

Решение турецких властей опубликовали ночью 31 мая, буквально за несколько часов до вступления в силу новых правил.

С 1 июня при въезде на территорию страны нужно иметь один из следующих документов:

отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до приезда;

результат экспресс-теста на определение антигена, сделанного не позднее чем за 48 часов до приезда;

о вакцинации от коронавируса, которая завершена не позднее чем за 14 дней до приезда в страну;

о том, что человек переболел коронавирусом в течение последних полгода.

От этих обязательств освобождаются транзитные пассажиры. Предварительно правила будут действовать до 30 июня включительно.

Власти Турции также будут проводить выборочное ПЦР-тестирование пассажиров на коронавирус. После того как у человека возьмут образец, ему позволят продолжить поездку. Если тест покажет положительный результат, путешественника будут лечить по протоколу Минздрава Турции.