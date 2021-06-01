Главу правления «Северодонецкого объединения Азот» подозревают в неуплате 20 миллионов гривен налогов

Прокуратура объявила подозрение главе правления компании «Северодонецкого объединения Азот» в уклонении от уплаты 20 миллионов гривен налогов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По указанию должностного лица в 2017 году с расчетных счетов «Азота» незаконно выводили средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц.
По заключению судебной экономической экспертизы, своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 миллионов гривен налога. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
Прокуратура не сообщает имя чиновника, но по данным сайта компании, главой правления является Леонид Бугаев. «Северодонецкий Азот» является одним из предприятий холдинга Ostchem, который объединяет активы Group DF Дмитрия Фирташа.
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