Главу правления «Северодонецкого объединения Азот» подозревают в неуплате 20 миллионов гривен налогов

Прокуратура объявила подозрение главе правления компании «Северодонецкого объединения Азот» в уклонении от уплаты 20 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По указанию должностного лица в 2017 году с расчетных счетов «Азота» незаконно выводили средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц.

По заключению судебной экономической экспертизы, своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 миллионов гривен налога. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Прокуратура не сообщает имя чиновника, но по данным сайта компании, главой правления является Леонид Бугаев. «Северодонецкий Азот» является одним из предприятий холдинга Ostchem, который объединяет активы Group DF Дмитрия Фирташа.