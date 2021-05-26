ГФС пришла с обысками в Черкасский горсовет из-за схемы неуплаты налогов. Ущерб оценен в 35 млн гривен

Государственная фискальная служба проводит обыски в Черкасском городском совете по делу об уклонении от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В службе заявляют, что разоблачили схему городского совета и ряда коммунальных предприятий, которая действовала с 2017 года. По ней должностные лица горсовета и предприятий получали «выгоду для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением».

«Коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, принадлежащего к коммунальной собственности, что повлекло тяжкие последствия в виде недополучения доходов общего фонда городского бюджета на сумму около 35 млн грн», — говорится в сообщении фискалов.

Налоговики изымают документы об аренде коммунального имущества и черновые записи.