«Перамога». Тихановская представила план мобилизации участников новых протестов

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская представила план возобновления массовых акций протеста против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Об этом сообщается в ее Telegram-канале.
Этот план решили назвать «Перамога». «Цель плана «Перамога» — восстановление законности и правопорядка в нашей стране путём организованной и мирной передачи власти народу», — заявила Тихановская.
Отмечается, что участники протеста смогут в Тelegram-боте заполнить форму. В ней нужно будет указать район, в котором они работают или живут, профессию, степень готовности к активным действиям и ресурсы, которыми они располагают.
После отправки последнего сообщения чат-бот автоматически удалит переписку и исчезнет из списка чатов. А в нужный момент зарегистрированный участник получит от него уведомление и будет знать о дальнейших действиях.
«Вам не нужно будет делать больше, чем вы готовы и можете сделать, но ваш вклад не просто даст понять остальным, что вы не одни. Ваш вклад станет частью инфраструктуры протеста, где ваши знания и возможности будут использованы», — подытожила Тихановская.
- Ранее беларусская оппозиция объявила о подготовке новой активной фазы протестов.
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.