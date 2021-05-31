«Перамога». Тихановская представила план мобилизации участников новых протестов

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская представила план возобновления массовых акций протеста против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Этот план решили назвать «Перамога». «Цель плана «Перамога» — восстановление законности и правопорядка в нашей стране путём организованной и мирной передачи власти народу», — заявила Тихановская.

Отмечается, что участники протеста смогут в Тelegram-боте заполнить форму. В ней нужно будет указать район, в котором они работают или живут, профессию, степень готовности к активным действиям и ресурсы, которыми они располагают.

После отправки последнего сообщения чат-бот автоматически удалит переписку и исчезнет из списка чатов. А в нужный момент зарегистрированный участник получит от него уведомление и будет знать о дальнейших действиях.

«Вам не нужно будет делать больше, чем вы готовы и можете сделать, но ваш вклад не просто даст понять остальным, что вы не одни. Ваш вклад станет частью инфраструктуры протеста, где ваши знания и возможности будут использованы», — подытожила Тихановская.