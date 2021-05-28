В России заявили об очередном задержании сторонников «украинских радикалов». Их подозревают в подготовке насильственных акций

В России заявили о задержании в Саратове 14 сторонников украинской молодежной радикальной группы «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»), идеологией которой являются «массовые убийства».

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как отмечается, против задержанных возбуждено уголовное дело по чч. 1 и 2 статьи 282.1 (Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) Уголовного кодекса России.

По данным ФСБ, дома у задержанных изъяли значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, в частности там якобы выявили инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций.

Российские силовики заверили, что члены группы уже дают признательные показания.

Позже в Следственном комитете РФ по Саратовской области уточнили, что уголовные дела возбуждены в отношении 8 жителей Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года. Четверых их них подозревают в создании экстремистского сообщества, остальных — в участии в экстремистском сообществе.

По данным следствия, сообщество на территории Саратова было создано в 2020 году, «приверженцами проукраинского движения «М.К.У.»» считают себя два «организатора».

«Целью своей деятельности они ставили подготовку и совершение в отношении неопределенного круга лиц противоправных действий (применение насилия в общественных местах) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, отношения к отдельной социальной группе», — рассказали следователи.

Кроме того, сообщается, что подозреваемые искали единомышленников, в том числе через интернет, желающих участвовать вместе с ними в преступлениях.

Троим «организаторам» сообщества избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, одному — домашний арест.