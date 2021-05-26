Беларусь не считает «чувствительным» запрет Украины на импорт электроэнергии. Но в случае необходимости готова к поставкам

В Министерстве энергетики Беларуси заявили, что решение Украины запретить импорт электроэнергии из Беларуси «не является чувствительным» для беларусской стороны.
Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует беларусское госагентство БелТА.
В Минэнерго утверждают, что объемы поставок в Украину были «незначительными». «Поэтому принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для беларусской стороны», — заявили в ведомстве.
Там также напомнили, что запрет на поставки электроэнергии из Беларуси в Украину действовал и раньше — с апреля по декабрь 2020 года.
«Во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Беларуси с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы. Наша страна оказывала такую помощь и предоставляла необходимый резерв мощности», — рассказали в министерстве, добавив, что «неоднократно» звучали заявления о намерении Украины прекратить импорт из Беларуси.
«Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями введенного запрета. Позиция беларусской стороны остается неизменной: мы нацелены на конструктивное взаимодействие и, если потребуется, готовы организовать поставки электроэнергии в Украину», — отметили в Минэнерго.
- Напомним, 26 мая Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября 2021 года. В комиссии при этом не исключили, что, скорее всего, продлят запрет на импорт из России и Беларуси и после этой даты.
- Перед этим, 18 мая, министр энергетики Герман Галущенко направил обращение к НКРЭКУ с просьбой запретить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества ЕС — России и Беларуси. По его словам, этот импорт противоречит стратегическим целям Украины и угрожает ее энергетической безопасности.
- 13 мая президент Владимир Зеленский Зеленский подписал закон о сертификации «Укрэнерго», который предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси.
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией до конца 2023 года.