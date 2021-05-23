Солиста группы Måneskin, которая победила на «Евровидении», заподозрили в употреблении наркотиков. Он это отрицает и пройдет тест

Солиста итальянской группы Måneskin, которая победила на конкурсе «Евровидение», Дамиано Давида некоторые зрители заподозрили в якобы употреблении наркотиков в прямом эфире шоу. Исполнитель отвергает обвинения и добровольно пройдет тест.

Об этом говорится в релизе Европейского вещательного союза (EBU), который организовывает «Евровидение».

На видео, которое распространяют в соцсетях, видно, что Давид, находясь в грин-руме в ожидании результатов голосования, наклонился к столу и сделал движение, некоторые зрителей расценили, как употребление наркотиков. Что конкретно он сделал, не было видно, так как вид закрывала большая чаша для бутылок с напитками.

Måneskin отрицает обвинения. В группе рассказывают, что у их стола разбился стакан и музыкант убирал обломки. Сам EBU тоже подтвердил, что разбитое стекло действительно было найдено на том месте.

В EBU также утверждают, что Måneskin еще вчера вечером просил организацию сделать тест на наркотики, чтобы подтвердить слова солиста, но в союза не было такой возможности. Поэтому, отметили в EBU, Давид добровольно сдаст тест по прибытии в Италию.

Сейчас организаторы «Евровидения» изучают видеоматериалы и позже обещают предоставить дополнительную информацию. Какые могут быть санкции в случае подтверждения — в EBU не уточняют.