Зеленский ввел в СНБО министра энергетики Галущенко

Президент Владимир Зеленский ввел в Совет национальной безопасности и обороны министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Указ вступил в силу со дня его опубликования. Верховная Рада 29 апреля проголосовала за назначение Галущенко министром энергетики. Это решение поддержали почти вся фракция «Слуга народа», половина фракции ОПзЖ и почти вся «Батьківщина».

Предыдущего главу Минэнерго — Юрия Витренко, который исполнял обязанности министра, уволили накануне. После чего его назначили руководителем компании «Нафтогаз» вместо Андрея Коболева.

Галущенко в разные годы работал на должностях в прокуратуре, Администрации президента и Министерстве иностранных дел. В 2013—2014 годах Галущенко был исполнительным директором по правовому обеспечению госпредприятия «НАЭК «Энергоатом». В мае 2020 Кабмин назначил Галущенко вице-президентом «Энергоатома».