Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса в клинике Женевы

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса в Университетской клинике Женевы.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее [...]. Если вы, как и я, живете в государстве, где имеются вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь», — написал он, призвав всех жителей планеты сделать прививку от COVID-19.
Глава ВОЗ не уточнил, какую именно вакцину он получил.
- В марте в ВОЗ заявляли, что пандемию коронавируса удастся преодолеть к началу 2022 года. Уже в апреле Гебрейесус заявил, что пандемию можно взять под контроль за несколько месяцев, если справедливо распределит необходимые ресурсы.
- В докладе независимой экспертной группы Всемирной организации здравоохранения говорилось, что мировая система здравоохранения не была готова к COVID-19 и в своем нынешнем виде не способна предотвратить развитие нового высокоинфекционного патогена.