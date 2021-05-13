Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса в клинике Женевы

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса в Университетской клинике Женевы.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее [...]. Если вы, как и я, живете в государстве, где имеются вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь», — написал он, призвав всех жителей планеты сделать прививку от COVID-19.

Глава ВОЗ не уточнил, какую именно вакцину он получил.