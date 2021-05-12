Степанов: Следующая партия вакцины Pfizer прибудет 17 мая

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что следующая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer прибудет в Украину 17 мая.
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».
«Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX», — сказал Степанов.
По плану, в мае Украина должна получить 500 тысяч доз вакцины Pfizer.
Он также подчеркнул, что в ближайшее время ожидаются и поставки по прямому контракту вакцин Sinovac и AstraZeneca.
- Ранее министр Степанов заявил, что к концу 2021 года Украина полностью обеспечит себя необходимым количеством вакцин от коронавируса.
- 21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса — до конца года должны сделать 47 млн прививок.