И. о. мэра Харькова Терехов заявил, что памятник маршалу Жукову «стоял и будет стоять»

Секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов заявил, что в городе будет стоять памятник советскому маршалу Георгию Жукову, а проспект продолжит носить его имя.
Об этом он сказал накануне во время мероприятий по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом, его цитаты приводит пресс-служба Харьковского горсовета.
«Мы обязаны чтить память наших героев. Наш долг — от поколения к поколению передавать всю правду о войне, правду о том, кто получил эту нелегкую победу. Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы», — отметил Терехов.
Отметим, имя маршала Жукова подпадает под декоммунизацию — он один из руководителей Коммунистической партии Советского Союза, также был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.
24 февраля этого года Харьковский горсовет в третий раз поддержал решение о возвращении имени Жукова проспекту Петра Григоренко. Перед тем, в июне 2020 года, Харьковский окружной админсуд третий раз отменил присвоение проспекту имени маршала.
За год до того, в 2019 году в Харькове снова установили памятник Жукову, который перед тем повалили активисты, протестующие против переименования проспекта.
- За сохранение памяти Жукова в Харькове активно выступал покойный мэр Геннадий Кернес. Терехов более десяти лет работал заместителем Кернеса и планирует этой осенью бороться за кресло мэра с его командой.
- Его главный оппонент на будущих выборах — Михаил Добкин — тоже поддерживает сохранение символов тоталитарного советского режима.