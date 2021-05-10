И. о. мэра Харькова Терехов заявил, что памятник маршалу Жукову «стоял и будет стоять»

Секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов заявил, что в городе будет стоять памятник советскому маршалу Георгию Жукову, а проспект продолжит носить его имя.

Об этом он сказал накануне во время мероприятий по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом, его цитаты приводит пресс-служба Харьковского горсовета.

«Мы обязаны чтить память наших героев. Наш долг — от поколения к поколению передавать всю правду о войне, правду о том, кто получил эту нелегкую победу. Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы», — отметил Терехов.