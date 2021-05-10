Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО. Во время встречи будут обсуждать вопрос агрессии России против Украины

Президент США Джо Байден примет участие в саммите «Бухарестской девятки» — заседании президентов стран-членов восточного фланга НАТО, которое состоится в понедельник, 10 мая, в Бухаресте.
Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис на своей странице в Twitter.
«Рад приветствовать Джо Байдена на саммите стран «Бухарестской девятки», который я провожу сегодня в Бухаресте», — написал он.
Йоханнис также отметил, что вместе с президентом Польши Анджеем Дудой приветствует участие генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в рамках подготовки к саммиту НАТО для обсуждения вопросов трансатлантических связей НАТО-2030, обороны и сдерживания на восточном фланге.
По словам главы Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павла Солоха, пишет Укринформ, на заседании будет обсуждаться вопрос агрессии России против Украины, в частности безопасность в бассейне Черного моря и в целом ситуация в Украине.
«Без сомнения, украинский вопрос каким-то образом там будет отражен», — сказал он.
Заметим, согласно формату саммита, президенты Румынии и Польше, как соорганизаторы мероприятия, будут присутствовать в Бухаресте лично, остальные лидеры присоединятся к саммиту по видеосвязи.
- «Бухарестская девятка» была образована в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В ее состав также входят Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.
- Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что на ближайшем саммите НАТО будут рассматривать вопрос предоставления Украине ПДЧ.
- Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. В России, реагируя на это заявление, пригрозили масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной ПДЧ в НАТО.