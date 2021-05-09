Путин с Красной площади пригрозил странам с «агрессивными планами» и упомянул «карателей»

Президент России Владимир Путин, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом, пригрозил странам, которые вновь «вынашивает агрессивные планы». При этом он сказал, что Россия всегда будет обеспечивать права российского народа.

Речь Путина доступна на сайте президента РФ.

«И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел нацистский зверь [...]. История требует делать выводы и извлекать уроки, но к сожалению многое из идеологии нацистов [...] вновь пытаються поставить на вооружение. Сегодня мы видим недобитых карателей и поытки переписать историю, оправдать предателей и преступников», — сказал Путин.

Его слова о карателях целиком в духе нарративов российской пропаганды против Украины, но в своем выступлении украинское государство прямо он не вспоминал.

Как передает ТАСС, сенатор Алексей Пушков отметил, что Путин не стал поздравлять с Днем победы президента Владимира Зеленского. «Нет причин поздравлять с Днем победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером», — сказал он.

Спикер Путина Дмитрий Песков позднее объяснил слова про «недобитых карателей». Глава РФ, по его словам, имел ввиду шествия националистов в странах Балтии и недавний марш в Киеве в день создания дивизии Ваффен СС «Галичина».