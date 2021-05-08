Представительство ЕС в Грузии заявило об уплате залога за освобождение лидера партии Саакашвили — Никанора Мелии

Европейский фонд за демократию внес залог за лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», основанной Михеилом Саакашвили, — Никанора Мелию.

Об этом говорится на официальном сайте представительства ЕС в Тбилиси.

«Сегодня был внесен залог в размере 40 тысяч лари [около 10 тысяч евро] для освобождения Мелии из-под стражи [...] Это результат соглашения, достигнутого политическими партиями 19 апреля при модерации ЕС. Мы хотели бы тепло поблагодарить две независимые организации, которые согласились предоставить ценную поддержку в этом процессе: Европейский фонд за демократию (EED), который предоставил средства, и Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая перечислила эти средства власти», — говорится в заявлении представительства ЕС.

Как заявляют в представительстве ЕС, внесение залога станет еще одним важным шагом, предпринятым для прекращения политического кризиса в Грузии и выполнения соглашения от 19 апреля.

По информации телекомпании Formula, Мелия может выйти из тюрьмы на следующей неделе — 13 мая.

Освобождение Мелии было одним из ключевых требований оппозиции на переговорах с правящей партией «Грузинская мечта».

Дело Никанора Мелии

Главная прокуратура Грузии обвинила Мелию в «организации, руководстве и участии в групповом насилии» во время акции протеста перед зданием парламента в ночь на 21 июня 2019 года. Тбилисский городской суд назначил ему залог в размере 30 тысяч лари (около 253 тысяч гривен) и дополнительные ограничительные меры, однако в ноябре 2020 года Мелия публично снял свой электронный браслет.

Потом суд увеличил сумму залога до 40 тысяч лари. Срок оплаты составлял 50 дней и завершился 12 февраля — Мелия отказался платить. 17 февраля суд изменил Мелии меру пресечения на арест.